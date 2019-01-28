Президент Ильхам Алиев демонстрирует пример внимания и заботы о семьях шехидов в Азербайджане - депутат

28 января 2019 21:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане семьям шехидов уделяется особое внимание как со стороны государства, так и общества, и самый наглядный пример этой заботы демонстрирует Президент Ильхам Алиев.

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

По его словам, указы и распоряжения Президента Ильхама Алиева создают все необходимые условия для семей шехидов.

«Семьям шехидов предоставляются квартиры, выплачиваются пособия, Президентская пенсия. Семьи шехидов имеют ряд преимуществ, при трудоустройстве им предоставляются льготы, государство обеспечивает обучение детей из семей шехидов в вузах, на льготных условиях предоставляется земля для строительства жилья, им выдаются ипотечные кредиты. В целом семьям шехидов в Азербайджане оказывается как материальная, так и моральная поддержка. Все это является выражением внимания главы государства к семьям шехидов и заботы них», - добавил депутат.

Депутат отметил, что сегодняшняя встреча Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Президентском дворце с семьями шехидов - еще один пример внимания к семьям шехидов.

«Несомненно, что данная встреча также является обращением к обществу о том, что необходимо оказывать внимание и уважение к семьям шехидов», - добавил Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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