Спикер парламента Азербайджана об установке в Грузии бюста Михаила Авагяна

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтай Асадов в пятницу прокомментировал установку в поселке Бугашен Ахалкалакского района Грузии бюста Михаила Авагяна, участвовавшего в оккупации азербайджанских земель.

Асадов сказал, что в связи с этим министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Грузии, а также МИД Грузии посетил посол Азербайджана в этой стране.

"По данному вопросу проводится работа. Полагаю, что грузинское правительство уделит внимание этому вопросу, и в скором времени он будет решен", - отметил спикер.

Напомним, что бюст уроженцу Ахалкалакского района Михаилу Авагяну по кличке Кобра был установлен 20 января - в трагический для азербайджанского народа день, когда в Азербайджане проводятся траурные мероприятия поминовения сотен жертв военной операции 20 января 1990 года. Известно, что кличку Кобра он получил в ходе войны против Азербайджана по временной оккупации нагорной части Карабаха и прилегающих азербайджанских районов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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