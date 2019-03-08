Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Индии

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг принял новозначенного посла Индии в Азербайджане Бавитлунга Ванлалвавну.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД, в ходе встречи стороны высоко оценили текущее состояние отношений между двумя странами, а также отметили, что существует большой потенциал для еще большего развития связей сотрудничества.

Министр рассказал об инфраструктурных проектах, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана. Мамедъяров пригласил индийские компании извлечь для себя пользу из указанных проектов.

В то же время, стороны выразили уверенность в том, что создание прямых воздушных сообщений между Азербайджаном и Индией придаст стимул еще большему увеличению межчеловеческих контактов, и в этой связи была отмечена необходимость проведения взаимных туристических выставок.

В ходе встречи обсуждались сотрудничество в рамках международных организаций, а также в рамках Движения неприсоединения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Посол представил копию верительной грамоты Мамедъярову.

Министр пожелал успехов новоназначенному послу в его дипломатической деятельности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Рауф Гулиев.)

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