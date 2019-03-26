Указы и распоряжения Президента Ильхама Алиева касательно социальной сферы - действительно революционные решения - депутат

26 марта 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 2019 год стал годом социальных реформ в Азербайджане, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Ильхам Мамедов.

Депутат отметил, что указы и распоряжения Президента Ильхама Алиева в связи с повышением минимальных зарплат, пенсий, стипендий и пособий, решением проблемных кредитов физических лиц еще раз показали, что обеспечение социальной защиты и достойного уровня жизни населения является приоритетным направлением концепции социально-экономического развития государства.

Он добавил, что последовательно подписываемые главой государства указы и распоряжения охватывают все сферы социальной жизни: «Указы и распоряжения главы государства затронули все слои населения. Только повышение минимальной зарплаты коснулось более 600 тысяч человек. В то же время, распоряжение о решении проблемных кредитов охватит более 800 тысяч человек. Повышение пособий, выдаваемых вынужденным переселенцам, улучшит социальное положение большого количества людей».

Депутат подчеркнул, что принятые с начала этого года решения в социальной сфере по своему масштабу и охвату, по своей сути действительно являются революционными: «Предприняв эти шаги, Азербайджан продемонстрировал всему миру свое лидерство в решении социальных вопросов населения».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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