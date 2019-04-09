Бюро ПА ОБСЕ приняло важную для Азербайджана резолюцию

9 апреля 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На ежегодной сессии Бюро Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, прошедшей в Копенгагене, принят проект важной резолюции, связанной с Азербайджаном. Об этом Trend сообщил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, вице-президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Азай Гулиев.

«На ежегодной сессии Бюро ПА ОБСЕ принята резолюция исторического значения, полностью отвечающая интересам Азербайджана. Благодарю членов Бюро за поддержку проекта резолюции», - сказал депутат.

Отметим, что на заседании Бюро выслушиваются доклады различных комитетов по политике, безопасности, экономике, науке, технологиям и экологии, обсуждаются проекты резолюций, отчеты избирательных наблюдательных миссий.

На нынешнем заседании ожидается обсуждение деятельности спецпредставителей ПА ОБСЕ, будет рассмотрен вопрос продления на второй срок мандата генсека Ассамблеи Роберто Монтеллы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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