Бюро ПА ОБСЕ приняло важную для Азербайджана резолюцию

БАКУ /Trend/ - На ежегодной сессии Бюро Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, прошедшей в Копенгагене, принят проект важной резолюции, связанной с Азербайджаном. Об этом Trend сообщил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, вице-президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Азай Гулиев.

«На ежегодной сессии Бюро ПА ОБСЕ принята резолюция исторического значения, полностью отвечающая интересам Азербайджана. Благодарю членов Бюро за поддержку проекта резолюции», - сказал депутат.

Отметим, что на заседании Бюро выслушиваются доклады различных комитетов по политике, безопасности, экономике, науке, технологиям и экологии, обсуждаются проекты резолюций, отчеты избирательных наблюдательных миссий.

На нынешнем заседании ожидается обсуждение деятельности спецпредставителей ПА ОБСЕ, будет рассмотрен вопрос продления на второй срок мандата генсека Ассамблеи Роберто Монтеллы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.