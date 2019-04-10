Хафиз Пашаев награжден высшим орденом Венгрии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел, ректор Университета ADA, посол Хафиз Пашаев награжден высшим орденом Венгрии, сообщает в среду Trend со ссылкой на Университет.

Орден "Командорский крест за Заслуги" Венгрии Хафизу Пашаеву вручил посол страны в Азербайджане Виктор Седеркени.

Венгерский посол, передавая поздравления от имени президента страны Яноша Адера и вручая награду, подчеркнул, что Хафиз Пашаев был удостоен этого ордена за доведение венгерско-азербайджанского сотрудничества до стратегического уровня, за вклад в укрепление отношений между двумя странами в культурной и научной сферах.

Хафиз Пашаев выразил благодарность за награду и сказал, что принимает высший орден от имени всего Университета ADA, и в дальнейшем будет с еще большим воодушевлением прилагать усилия для сближения научных общин двух стран.

"Для обеих сторон важно обучить как можно большое студентов, чтобы наше будущее было в надежных руках", - сказал ректор Университета ADA.

Во время рабочей встречи, состоявшейся после завершения церемонии, Седеркини поделился впечатлениями министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто, посетившего на днях Азербайджан, от выступления в университете. Посол отметил, что запоминающимся для министра во время его визита стало выступление перед студенческом и преподавательским составом и состоявшаяся затем сессия, посвященная ответам на вопросы.

Хафиз Пашаев во время беседы с послом вспомнил свою поездку по обмену в Венгрию в качестве ученого в период СССР и сказал, что Венгрия отличалась высококвалифицированными специалистами в области науки, в частности ядерной физики.

Стороны обсудили результаты соглашений о сотрудничестве, подписанных Университетом ADA c тремя вузами Венгрии, с удовлетворением отметили участие членов растущего преподавательского и студенческого состава в программах обмена. Было подчеркнуто, что ADA отправила в университеты Венгрии 27 студентов, а также приняла к обменным семестрам семь студентов противоположной стороны. Стороны сообщили, что эти цифры вырастут. Празднование в Университете ADA 25-летия Вышеградской группы путем проведения конференции отмечено, как один из успешных результатов сотрудничества.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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