В Азербайджане проводится большая работа по улучшению благосостояния народа - депутат

11 апреля 2019 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводится большая работа по улучшению благосостояния народа, по обеспечению достойного уровня его жизни. Под руководством Президента Ильхама Алиева эта работа осуществляется на высоком уровне.

Об этом в четверг, выступая на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам молодежи и спорта, сказал председатель комитета Ульви Гулиев, сообщает Trend.

Гулиев сказал, что в Азербайджане в течение одного года после президентских выборов продолжилась прежняя политика.

"Глава государства достиг важных успехов во внутренней политике, и эта политика привязана к фактору гражданина. Повышение благосостояния нашего народа рассчитано на улучшение уровня его жизни. Наша внешняя политика как продолжение внутренней политики также привязана к национальным и государственным интересам. Укрепляется наше сотрудничество с соседними странами, а также со странами Европы, мусульманскими странами на основе принципа взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела друг друга", - отметил председатель парламентского комитета.

Гулиев отметил, что политика в области молодежи и спорта также является одной из сфер, которой уделяет внимание Президент Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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