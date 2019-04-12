В Баку презентована книга о 100-летии сотрудничества Азербайджана и Великобритании (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоялась презентация книги «100-летие сотрудничества Азербайджана и Великобритании», сообщает в пятницу Trend.

Автор книги, вице-президент SOCAR Рафига Гусейнзаде проинформировала о труде, выпущенном британским издательством "Senate Publishing".

Гусейнзаде отметила, что книга содержит информацию обо всех сферах отношений между Азербайджаном и Великобританией: «В книге повествуется об отношениях Азербайджана и Великобритании, а также истории и культурном наследии Азербайджана. Современная история азербайджано-британских отношений берет свое начало с начала 90-х годов прошлого века, но, несмотря на это, за короткий период были достигнуты большие успехи с точки развития связей между двумя странами. Начиная с 1993 года развитие отношений идет по нарастающей, что нашло свое положительное отражение в политической, экономической, культурной, образовательной и спортивной сферах. Сегодня эта политика успешно продолжается достойным продолжателем общенационального лидера Гейдара Алиева – Пезидентом Ильхамом Алиевым. И наглядным примером тому служат стратегические отношения, созданные между двумя странами в последние годы».

В своем выступлении замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов рассказал об истории азербайджано-британских связей. Гасанов сказал, что эти связи имеют глубокие корни. «Великобритания - одна из первых западных стран, которая признала независимость Азербайджана. С визитом великого лидера Гейдара Алиева в Великобританию в 1994 году отношения между двумя странами углубились, и эта деятельность по развитию отношений продолжается сегодня Президентом Ильхамом Алиевым», - сказал замминистра.

Отметив, что связи между двумя странами в большей мере связаны с энергетическим сектором, Гасанов подчеркнул, что эти отношения развиваются и в других сферах.

Выступая на мероприятии, помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов рассказал об истории и современном уровне развития связей между двумя странами. Он отметил, что отношения, существующие между Азербайджаном и Великобританией, служат примером для других европейских стран.

В своем выступлении глава издательства "Senate Publishing", член Палаты лордов Дэвид Эванс подчеркнул, что в Азербайджане функционирует около 500 британских компаний. «Уверен, что эти отношения, опирающиеся на искреннюю дружбу, будут продолжены», - сказал член Палаты лордов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Фото: Заур Мустафаев)

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