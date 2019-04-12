Лорд Дэвид Эванс: Отношения между Азербайджаном и Великобританией носят стратегический характер

12 апреля 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Великобританией носят стратегический характер.

Об этом сказал глава издательства "Senate Publishing", член Палаты лордов парламента Великобритании Дэвид Эванс, выступая на презентации книги «100-летие сотрудничества Азербайджана и Великобритании», сообщает в пятницу Trend.

Он подчеркнул, что Азербайджан хорошо знают в парламентских кругах Великобритании.

По словам лорда Эванса, азербайджано-британское сотрудничество опирается на прочные двусторонние связи, стабильное и надежное партнерство: «В Азербайджане функционирует 500 британских компаний. «Контракт века», подписанный между SOCAR и BP, открыл миру богатейшие энергетические ресурсы Азербайджана, внеся важный вклад в развитие экономики страны».

Лорд Эванс добавил, что азербайджано-британская дружба полезна для обеих сторон: «Между двумя странами существует плодотворное сотрудничество в финансовой, образовательной, культурной и других сферах».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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