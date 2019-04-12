Замминистра: Азербайджан - надежный партнер Великобритании на Кавказе и в Каспийском регионе

12 апреля 2019 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - надежный партнер Великобритании на Кавказе и в Каспийском регионе.

Как сообщает в пятницу Trend , об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов на церемонии презентации книги «100-летие сотрудничества Азербайджана и Великобритании».

По словам Гасанова, эта книга – окно для изучения связей между Азербайджаном и Великобританией, и факторов, обуславливающих их.

Он отметил, что после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к власти, связи с Великобританией продолжили развиваться: «Сегодня Азербайджан - надежный политический партнер Великобритании на Кавказе и в Каспийском регионе. Азербайджан и Великобритания вносят ощутимый вклад в дело обеспечения международной безопасности как на двусторонней основе, так и в рамках сотрудничества в международных организациях».

Гасанов подчеркнул, что главной сферой сотрудничества двух стран считается энергетический сектор: «Вместе с тем наши связи в процессе диверсификации. В Азербайджане работает около 500 компаний с британским капиталом, и большинство из них относится к ненефтяному сектору».

Рамиз Гасанов также сообщил, что ежегодно сотни азербайджанских студентов едут в Великобританию для получения высшего образования в университетах этой страны: «Очень важно также сотрудничество в культурной сфере, и обе страны регулярно проводят мероприятия в этой сфере. Одним словом, эта книга станет большим подспорьем для более близкого знакомства общества Великобритании с Азербайджаном».

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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