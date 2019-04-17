Глава МИД Азербайджана встретился с госсекретарем Польши (ФОТО)

17 апреля 2019 21:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Польшу министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с главой канцелярии президента Польши, госсекретарем Кшиштофом Щерским.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи Щерский охарактеризовал отношения между двумя странами как важные и стратегические, отметив, что его страна готова сделать все возможное для дальнейшего развития этих отношений. Им было отмечено также, что двусторонние отношения в пору покойного президента Леха Качиньского были на очень высоком уровне и, что польская сторона вновь желает развить их до этого уровня.

Говоря о встречах, проведенных за время визита, Эльмар Мамедъяров сообщил, что были обсуждены перспективы экономического сотрудничества, в том числе, в области энергетики и транспорта.

Также, министр проинформировал госсекретаря о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, выразил признательность польской стороне за поддержку территориальной целостности, суверенитета Азербайджана и неприкосновенности его признанных на международном уровне границ.

Стороны обменялись мнениями по поводу будущих перспектив программы “Восточного партнерства” и возможного увеличения ее поддержки со стороны Европейского союза, обсудили положение на восточно-европейском пространстве и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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