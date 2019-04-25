Президент Ильхам Алиев встретился в Пекине с главой корпорации China Poly Group (ФОТО) (версия 2)

25 апреля 2019 14:21 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился в Пекине с председателем Корпорации China Poly Group Су Нианша, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Вспомнив встречу с Президентом Азербайджана в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, председатель корпорации Су Нианша сказал, что эта встреча произвела на его большое впечатление. Он отметил, что руководимая им компания наладила с Азербайджаном сотрудничество в ряде областей и заинтересована в расширении деятельности в нашей стране.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане имеются хорошие возможности для создания промышленных предприятий, сотрудничества в области сельского хозяйства, ИКТ, туризма и других сферах. Отметив, что за последние годы наблюдаются большое развитие и рост в туристическом секторе, глава государства сказал, что благодаря упрощению визового режима и применению электронной визы приток туристов из Китая в нашу страну ускорился.

В ходе беседы состоялся широкий обмен мнениями по различным направлениям сотрудничества.

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