Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Нидерландов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Нидерландов Виллему-Александру.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Короля.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Нидерландов – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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