Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане и впредь планируется увеличение минимальной заработной платы, пенсий и других социальных пособий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане и впредь планируется увеличение минимальной заработной платы, минимальной пенсии и других социальных пособий.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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