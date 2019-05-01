Президент Ильхам Алиев: Предусмотрены дополнительные меры по решению транспортно-хозяйственных проблем в Баку (версия 2)

1 мая 2019 18:21 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 23:59 30 апреля)

БАКУ /Trend/ - Предусмотрены дополнительные меры по решению транспортно-хозяйственных проблем в городе Баку, совершенствуется городской транспорт.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Предусмотрены дополнительные меры по решению транспортно-хозяйственных проблем в городе Баку, совершенствуется городской транспорт. В нынешнем году планируется доставить в Баку 300 самых современных автобусов. Таким образом, это станет большим вкладом в развитие городского транспорта. В город будут доставлены новые вагоны метро. Будут установлены сотни новых лифтов. В государственном бюджете предусмотрены средства на эти цели. Продолжается процесс прокладки пригородной железной дороги. Это тоже значительно улучшит работу городского транспорта", - сказал глава государства.

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