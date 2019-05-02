Вице-спикер: Пакистан всегда поддерживает позицию Азербайджана в вопросе карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Пакистан всегда поддерживает позицию Азербайджана в вопросе армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в ходе министерской встречи в рамках проходящего в Баку V Всемирного форума по межкультурному диалогу вице-спикер парламента Пакистана Гасым Хан Сури.

Он отметил, что нагорно-карабахский конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана: "Советом безопасности ООН были приняты резолюции о безоговорочном выводе армянских войск с территории Азербайджана. Эти резолюции должны быть выполнены, и войска Армении должны быть выведены с территории Азербайджана”.

Вице-спикер парламента добавил, что совершенное армянами в Ходжалы является геноцидом.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Напомним, что сегодня в Баку начал работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов».В форуме, который проходит 2-3 мая в Баку, состоится более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия – правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.В дни мероприятия будут открыты выставки, организованы музыкальные программы для гостей.

В Форуме участвуют министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Альжабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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