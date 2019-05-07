Президент Ильхам Алиев: Общее экономическое развитие Азербайджана тесно связано с развитием ненефтяного сектора (версия 2)

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БАКУ /Trend - Общее экономическое развитие Азербайджана тесно связано с развитием ненефтяного сектора.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с ковроткачами Гобустанского филиала ОАО «Азерхалча» в ходе его открытия совместно с Первой леди Мехрибан Алиевой.

"В первую очередь, хочу поздравить вас с профессиональным праздником. Очень рад, что в дни этого профессионального праздника мы отмечаем открытие замечательной фабрики. Три года назад моим Распоряжением было создано Открытое акционерное общество «Азерхалча». Была поставлена задача создать во всех регионах страны современные ковровые фабрики, и в этом направлении проделана огромная работа. Уже готовы 20 фабрик. В целом, планируется создать 31 ковровую фабрику. Считаю, что в предстоящие несколько лет будут введены в строй и остальные фабрики, и, таким образом, Азербайджан предпримет очень важный шаг в направлении сохранения и развития своего древнего искусства.

На Гобустанской фабрике создано 150 рабочих мест. Абсолютное большинство работников – женщины. Это – очень большой шаг, предпринятый государством для наших женщин, потому что процесс обеспечения их рабочими местами имеет особое значение. Здесь установлено самое современное оборудование, имеются все средства. Уверен, что фабрика будет функционировать очень успешно. Работающие здесь люди тоже будут довольны", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан будет шире представлять свои ковры в мировом масштабе.

"Как вам известно, наши ковры демонстрируются в ведущих музеях мира. Ковроткачество - наше древнее искусство, мы веками храним его. Отрадно, что это искусство передается из поколения в поколение. Здесь работают опытные ковровщицы, молодежь. Уверен, что молодежь также с большим интересом, охотно включится в это дело, чтобы мы и впредь веками хранили это ремесло, чтобы Азербайджан представлял миру свое ковровое искусство. Это означает рабочие места, развитие ненефтяного сектора и производство продукции экспортной направленности. Ведь сегодня общее экономическое развитие нашей страны тесно связано с развитием ненефтяного сектора. Производство продукции экспортной направленности является в настоящее время одним из приоритетных вопросов.

Как вам известно, несколько лет назад в Баку был создан новый замечательный Музей ковра. Он построен в прекрасном архитектурном стиле в форме ковра. Создание во всех регионах более 30 ковровых фабрик придало мощный импульс этой отрасли, привнесло оживление. Уверен, что ваши дела здесь будут идти успешно. Созданные здесь условия отвечают самым высоким стандартам.

Сегодня мы отметили открытие Гобустанской районной центральной больницы. Это тоже очень знаменательное событие. В больнице, отвечающей самым современным стандартам, гражданам будет предоставляться прекрасное обслуживание. В районе реализуются другие социальные проекты. В нынешнем году в Гобустанском районе будет создано около 200 оплачиваемых общественных рабочих мест, с тем, чтобы привлечь к этим работам пока еще не трудоустроенных людей. Идет работа, связанная с инфраструктурными проектами. Сегодня сдается в эксплуатацию новый дорожный проект. В целом, в последние годы в районе были реализованы три дорожных проекта. Газификация близка к 90 процентам. Это тоже успешные результаты последних лет. Нет проблем с электроэнергией. А проблему питьевой воды в городе мы решили в 2017 году. Помню, когда я был здесь полтора года назад, мы провели замечательное мероприятие.

Нынешняя поездка является моей пятой по счету поездкой в Гобустанский район. Эта само по себе свидетельствует о том, что развитию района уделяется большое внимание. Еще раз сердечно поздравляю вас с этим прекрасным событием, желаю вам успехов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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