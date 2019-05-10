В посольстве Азербайджана в Пакистане прошла акция по посадке деревьев по случаю годовщины со дня рождения Гейдара Алиева (ФОТО)

10 мая 2019 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В посольстве Азербайджана в Пакистане отметили 96-ю годовщину со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, осуществив посадку деревьев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство.

Коллектив посольства возложил цветы к установленному в здании посольства бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, почтив его память.

После минуты молчания в память о великом лидере, в ходе проведенного в посольстве мероприятия были отмечены насыщенная жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева, его исключительные заслуги перед азербайджанским народом.

Было подчеркнуто, что светлая память о Гейдаре Алиеве будет вечно жить в сердцах азербайджанского народа.

В ходе акции по посадке деревьев и субботнике, посвященном 96-й годовщине со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, коллектив посольства посадил деревья, цветы и декоративные кусты на территории посольства и вокруг него.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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