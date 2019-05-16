Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству шприцев в Пираллахинском промышленном парке (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии открытия завода по производству шприцев Diamed в Пираллахинском промышленном парке, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Министр экономики Шахин Мустафаев и учредитель завода по производству шприцев Diamed Айтен Гулиева проинформировали главу государства об этом производственном предприятии.

Отметим, что в настоящее время согласно соответствующим указам и распоряжениям Президента Ильхама Алиева в Азербайджане функционируют пять промышленных парков, специализирующихся в области химии, вторичной переработки, легкой промышленности, судостроения, фармацевтики. Постоянной работой в промышленных парках обеспечено около девяти тысяч человек. А на основании распоряжения, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым в 2016 году, в составе ООО «Сумгайытский химический промышленный парк» был создан Пираллахинский промышленный парк. Цель создания парка заключается в обеспечении устойчивого развития ненефтяных отраслей промышленности, дальнейшего расширения предпринимательской деятельности в индустриальной сфере, открытия конкурентоспособных и инновационных промышленных участков, основанных на передовых технологиях. Кроме того, реализация данного проекта преследует целью развитие и поддержку фармацевтической промышленности, сокращение зависимости от импорта фармацевтической продукции, поощрение местного производства в обеспечении потребностей населения в лекарственных средствах и повышение занятости населения в производственной сфере. Резиденты парка, общая площадь которого составляет 30 гектаров, на протяжении семи лет освобождены от земельного, подоходного, имущественного налогов и налога на добавленную стоимость, а также таможенных пошлин на технику и технологическое оборудование.

После создания парка здесь началась реализация ряда важных проектов в области фармацевтики. Один из реализованных важных проектов – завод по производству шприцев. Предприятие, являющееся первым в Азербайджане заводом по производству шприцев, построено ООО «Diamed Co», зарегистрированным в качестве резидента парка в мае 2017 года.

Глава государства ввел завод в действие.

Было отмечено, что производственная мощность завода одноразовых шприцев различного объема составляет 150 миллионов шприцев в год. Фонд развития предпринимательства министерства экономики предоставил данному проекту инвестиционной стоимостью 9,5 миллиона манатов льготный кредит на сумму пять миллионов манатов. На заводе, занимающем территорию площадью два гектара, используются технологии и оборудование Германии, Швейцарии, Италии, Турции, Англии и Японии. Производимая на предприятии продукция, наряду с обеспечением потребностей местного рынка, будет экспортироваться в Россию, Грузию, Иран и страны Средней Азии. Это позволит увеличить ассортимент и количество продукции, экспортируемой под брендом Made in Azerbaijan. На заводе будет создано 150 новых рабочих мест.

Диверсификация экономики и развитие ненефтяного сектора являются одними из приоритетных направлений социально-экономической политики, осуществляемой под руководством Президента Ильхама Алиева. В этом контексте, наряду с другими отраслями экономики, особое значение придается развитию промышленности. В результате широкомасштабной политики индустриализации, проводимой в Азербайджане в соответствии со стратегическим курсом главы государства, связанным с развитием промышленности, созданы сотни новых конкурентоспособных экспортоориентированных промышленных предприятий, значительно выросла доля местной продукции в обеспечении потребностей, повысился объем экспорта, таким образом, промышленность страны вступила в новый этап развития.

Глава государства встретился с коллективом завода.

Приветствуя коллектив предприятия, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Сегодня мы отмечаем в Пираллахинском районе знаменательное событие. Производимые здесь шприцы будут использоваться в нашей системе здравоохранения, и, таким образом, Азербайджан устранит зависимость от импорта и в этой сфере.

Открытие каждого нового предприятия радует меня. Потому что открытие каждого предприятия означает новые рабочие места. Как мне сообщили, на первоначальном этапе здесь будет создано 30, а затем – 150 новых рабочих мест. Таким образом, здесь найдут решение проблемы, связанные с безработицей.

В целом, в Пираллахинском районе проблем с безработицей, можно сказать, нет. В последние годы здесь проделана огромная работа по благоустройству и созиданию, стал краше облик района, острова, есть очень большое развитие. Ремонт жилых зданий, создание новых общественных зон, рабочих мест, возведение новых мостов, то есть, все это – инвестиции, вложенные в дальнейшее развитие района, и уделяемое ему внимание.

В этом заводе находит отражение наша политика, так как сокращение зависимости от импорта является для нас одним из основных вопросов. До сих пор мы получали шприцы из-за рубежа, сегодня необходимости в этом нет, напротив, как мне сообщили, уже поступают зарубежные заказы. Таким образом, будут полностью обеспечены внутренние потребности, в то же время мы начнем экспортировать за рубеж нашу новую продукцию. Это – вклад в развитие нашей промышленности. Промышленное производство в стране растет. В результате проделанной работы рост в ненефтяном секторе за четыре месяца нынешнего года составил более 15 процентов. Начинают функционировать крупные предприятия, укрепляющие наш промышленный потенциал, а также вводятся в эксплуатацию малые и средние предприятия. В нашей стране – прекрасная бизнес-среда, инвестиционный климат. Иначе иностранные компании, местные компании не вкладывали бы средства. Таким образом, в результате улучшения бизнес-среды мы видим новые реалии, и я уверен, что наше динамичное развитие будет обеспечиваться и впредь.

Реформы, проводимые в экономической и социальной сферах, дают результаты. Согласно отчету Всемирного банка, касающемуся бизнес-среды, мы занимаем сегодня 25-е место в мире. Я неоднократно отмечаю это, чтобы общественность знала какие большие реформы проведены и будут проводиться. Это позволяет нам укрепить и социальную сферу, ликвидировать безработицу, увеличить местное производство и, таким образом, усилить социальное обеспечение граждан. Предпринятые в нынешнем году шаги, подписанные распоряжения, принятые решения отражают нашу политику. Мы проводим социально ориентированную политику, и она дает результаты.

Конечно, в будущем еще многое предстоит сделать. Уже началась реализация четвертой Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов. Уверен, что все намеченные в нынешнем году задачи будут выполнены. Ненефтяному сектору принадлежит особая роль в достижении динамичного развития. Мы очень серьезно занимаемся этим вопросом, и результаты налицо. Несколько лет назад мы, возможно, и представить себе не могли, что будет создан такой завод, особенно, в Пираллахинском районе. Работа, связанная с ненефтяным сектором, здесь вообще шла, можно сказать, медленно. Но сегодня этот завод – реальность. Это – первый завод в Пираллахинском промышленном парке, так как здесь будет создано несколько предприятий. В результате начала функционирования строящегося в настоящее время крупного завода лекарственных препаратов будет открыто еще больше рабочих мест, и мы в определенной степени устраним зависимость от импорта лекарственных препаратов. Планируется начало функционирования других заводов. Также находят решение социальные вопросы. Строятся новые дома для вынужденных переселенцев, домами здесь будут обеспечены триста семей переселенцев, строится школа. То есть, на примере этого завода мы сегодня видим прекрасные результаты проделанной работы, успешные результаты нашей политики, и это должно побудить нас на новые шаги в будущем. Мы развиваемся по правильному пути, динамичное развитие обязательно будет продолжаться и впредь.

Сегодня здесь еще раз проявляется наша политика, связанная с реформами. Уверен, что в предстоящий период будут еще более масштабные дополнительные результаты и в промышленной, и в сельскохозяйственной сферах, и в области инфраструктуры.

Поздравляю вас с этим прекрасным событием, желаю сотрудникам завода успехов. Спасибо.

В заключение было сделано фото на память.

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