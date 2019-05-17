Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает очень большое значение усилению исламской солидарности и предпринимает действенные шаги в этом направлении

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает очень большое значение усилению исламской солидарности и предпринимает действенные шаги в этом направлении.

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече по случаю священного месяца Рамазан с послами и руководителями функционирующих в Азербайджане дипломатических представительств мусульманских стран, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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