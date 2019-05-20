Лейла Абдуллаева: Переговоры ЕС-Азербайджан по новому соглашению проводятся по трем направлениям (ВИДЕО)

20 мая 2019 20:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются в трех направлениях.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Глава пресс-службы отметила, что первое направление связано с политикой и безопасностью, второе - касается экономических и торговых вопросов, третье - называется секторальным сотрудничеством, то есть отношение сотрудничества, существующие между Азербайджаном и ЕС в различных сферах.

«Большая часть текста соглашения, можно сказать, что порядка 90 процентов, уже согласовано, и сегодня продолжаются переговоры над оставшимися вопросами. Дата подписания соглашения не представляет большого значения. Для нас самое важное – вопрос качества, и подготовка соглашения, отвечающего нашим интересам. Азербайджанская сторона выразила свою позицию, и если это будет расширенный документ, то в нем должны отразиться вопросы, несущие принципиальный характер, и в которых заинтересованы страны-участницы Программы «Восточное партнерство», как им и уделялось место в заключительных декларациях, принятых по итогам прежних саммитов «Восточного партнерства». В том числе, наиважнейший момент связан с территориальной целостностью. В разрабатываемом соглашении сделаны ссылки на документы, принятые по итогам прежних саммитов «Восточного партнерства». В этих документах выражено уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана».

Пресс-секретарь МИД добавила, что основные моменты переговоров, долгие годы проводимых по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, известны: «Сегодняшней главной проблемой является то, что захватническая страна – Армения, не проявляет конкретной политической воли в этом вопросе. Если будет политическая воля, если армянские вооруженные силы будут выведены с оккупированных азербайджанских территорий, и вынужденные азербайджанские переселенцы вернутся на эти земли, как это отмечено в документах, принятых международными организациями по решению конфликта, то после этого будет достигнуто конкретное продвижение, и в регионе установлены мир и стабильность».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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