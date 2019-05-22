Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центрального парка и сквера в Баку (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в открытии на территории Ясамальского района Баку нового сквера перед мечетью Тезе-пир и Центрального парка, разбитого вдоль улицы Физули, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства и Первая леди были проинформированы о проделанной работе.

По непосредственному указанию Президента Ильхама Алиева на основании соответствующих постановлений Кабинета министров в ноябре 2013 года на территории, именуемой «Советская», был дан старт работам по благоустройству и реконструкции, которые поэтапно продолжаются.

Глава государства и Первая леди полюбовались отсюда панорамой столицы.

Территория благоустроена на высоком уровне на основе оригинального проекта, здесь создан новый парк отдыха, отвечающий современным требованиям.

Важнейшая особенность Центрального парка, спроектированного известным австрийским архитектором Йенсом Хоффманом, заключается в предоставлении пешеходам на территории от проспекта Нариман Нариманова до дворца Гейдара Алиева возможности беспрепятственного передвижения, не переходя автомобильных дорог. Основная цель проекта - дальнейшее улучшение облика города, служение культурному отдыху жителей столицы и туристов.

Глава государства также был проинформирован о проекте строительства связующей дороги с парком Гусейна Джавида-проспектом Нариманова и нового дорожного узла такого же уровня, который будет построен на месте Джаванширского путепровода.

На территории Центрального парка будут функционировать два кафе. С целью обеспечения удобного передвижения людей в этом уголке отдыха созданы подземные и надземные пешеходные переходы. Они построены в основном на пересечении улиц Наримана Нариманова, Мирзааги Алиева и Абдуллы Шаига, которые отличаются интенсивным движением автомобилей. На территории созданы семь площадок для отдыха и игр, рассчитанных на людей всех возрастных групп. Здесь установлены оборудование для игры в шахматы, нарды, спортивные сооружения, а для малышей – качели, создана футбольная площадка.

В рамках проделанной работы будет открыт дополнительный вход из сквера перед мечетью Тезе-пир в мечеть. Кроме того, реконструирована территория, прилегающая к площади Физули, здесь для безопасного передвижения населения создан новый вход в подземный переход. На территории парка построены девять фонтанов. В парке отдыха установлены современная система освещения и камеры безопасности для управления инфраструктурой из единого центра.

На 14 гектарах парка, территория которого составляет 20 гектаров, создано озеленение. Здесь посажено более 2100 деревьев 19 видов и свыше 137 тысяч цветов и кустарников. При проведении озеленения в парке были проанализированы растительная и климатическая среда и отдано предпочтение адаптированным к территории растениям и деревьям. В концепции озеленения Центрального парка учтены все времена года. В парке для орошения растений на площади более 6,5 квадратных километра применен капельный метод. Кроме того, на территории Центрального парка проложены дренажные линии. В целом со строительством Центрального парка, созданием на прилегающих к площади Физули территориях новой зеленой полосы, считающейся «легкими» Баку, во исполнение распоряжений Президента Ильхама Алиева «О некоторых мерах по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры и проведению работ по благоустройству вокруг площади Физули на территории Ясамальского района города Баку» от четвертого августа 2016 года, «О мерах по благоустройству территории вокруг комплекса мечети Тезе-пир» от пятого августа 2016 года полностью завершен и передан гражданам для отдыха II этап проекта «Работы по созданию возможностей парковки для посетителей комплекса мечети Тезе-пир».

В ходе благоустройства территории были обнаружены и реставрированы водонапорные башни и колодцы, построенные в различных кварталах Баку в связи с прокладкой в город Шолларского водопровода и известные среди жителей как «Башня». Колодцы используются при оросительных работах, проводимых в этой зоне отдыха.

На территории парка между улицей Мирзааги Алиева и мечетью Тезе-пир построена автомобильная стоянка на 347 мест, отвечающая современным стандартам. Стоянка оснащена естественной вентиляцией, современным освещением и камерами безопасности.

В последние годы объем работ по благоустройству, проводимых в Баку в соответствии с поручениями и указаниями Президента Ильхама Алиева, еще больше вырос. Эти работы сопровождаются созданием самых современных парков и новых полос озеленения для жителей столицы и приезжающих в страну туристов. Все это превратило Баку в один из самых красивых городов мира. Это неоднократно подчеркивают как жители столицы, так и гости города. Новый парк придаст особую красоту облику Баку.

Президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения, связанные с предстоящей работой.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились и побеседовали с жителями перед памятником Физули.

Глава государства и его супруга поинтересовались проблемами граждан. Было отмечено, что вопросы, связанные с проблемами, по которым обращаются жители, в ближайшее время будут оперативно решены.

Затем была сделана фотография на память.

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