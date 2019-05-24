Президент Ильхам Алиев: У нас есть и твердая политическая воля для решения всех стоящих перед страной проблем, и поддержка общества (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - У нас есть и твердая политическая воля для решения всех стоящих перед страной проблем, и поддержка общества.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на церемонии ифтара, организованном в четверг председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде в своей резиденции, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства сказал, что проводимые в Азербайджане многочисленные международные мероприятия представляют большое значение и для страны, и для происходящих внутри процессов, и для всего мира, потому что Азербайджан – многонациональная, многоконфессиональная страна.

"Это – наше большое достояние. Представители всех народов, всех религий в Азербайджане живут в условиях доброжелательности, мира и спокойствия. Мы живем как одна семья, и наша сила - в единстве. Эти мероприятия имеют большое значение и для мира. Потому что сегодня в мире бытуют различные мнения, связанные с межрелигиозными отношениями, то есть, нет однозначного подхода. Порой звучат очень опасные мысли, предпринимаются шаги, которые могут привести к негативным последствиям. Поэтому наши инициативы имеют большое значение для мира. Последним крупным мероприятием стал Форум по межкультурному диалогу. В рамках этого Форума обсуждались очень важные вопросы, была еще раз отмечена позитивная роль Азербайджана в этой области. Мы продолжим свои усилия в этой сфере. Еще раз хочу сказать: это нужно нам и нужно всему миру, потому что мы хотим, чтобы процессы в мире протекали в позитивном русле, чтобы не было противостояний, разногласий на религиозной, национальной почве, чтобы были мир, равенство, справедливость. Наша священная религия – Ислам требует именно этого, и мы, как государство, будем продолжать усилия в данном направлении", - отметил Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев добавил, что будет обеспечено успешное, устойчивое развитие страны, выполняются и будут выполняться стоящие перед страной задачи.

"Есть очень ясные взгляды, конкретные программы по решению существующих проблем и они реализуются. Сегодня азербайджанские реалии таковы, что наша страна уверенно и с оптимизмом идет вперед, живет с оптимизмом. У нас есть и твердая политическая воля для решения всех стоящих перед страной проблем, и поддержка общества", - сказал глава государства.

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