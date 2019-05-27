Президент Ильхам Алиев посетил памятник, установленный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2)

27 мая 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетил по случаю Дня Республики памятник, установленный на улице Истиглалият в Баку в честь Азербайджанской Демократической Республики, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

У памятника был выстроен почетный караул.

Глава государства возложил к памятнику венок.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

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