В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа ибн Зайд Аль Нахайян поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Передаю Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Прошу передать Вашему дружественному народу, что народ Объединенных Арабских Эмиратов испытывает чувство большой гордости по случаю этого праздника. Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья и постоянных успехов, дружественному народу Азербайджана – благополучия и прогресса. Господин Президент, прошу принять заверения в моем высочайшем уважении и почтении", - говорится в поздравлении.

Вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов Mохаммед бин Рашид Аль Мактум также поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Передаю Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, а дружественному народу Азербайджана – постоянного прогресса и благосостояния под Вашим мудрым руководством", - говорится в поздравлении.

Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Mохаммад бин Зайда Аль Нахайяна поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Передаю Вам и Вашему дружественному народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а дружественному народу Азербайджана – постоянного развития и благосостояния под Вашим мудрым руководством", - говорится в поздравлении.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Позвольте от всей души поздравить Вас лично и весь братский азербайджанский народ с Днем Республики. Современный Азербайджан является одной из самых быстро развивающихся стран мира. Благодаря Вашему мудрому руководству и ярчайшему дипломатическому таланту республика ежегодно укрепляет свое лидерство на региональном уровне и повышает свои позиции на международной арене. Будучи проводником мультикультурализма, Азербайджан играет важную роль в стабилизации мировой ситуации. Особо в этом плане хочется отметить давние дружеские связи страны с Россией, которые носят стратегический характер и планомерно развиваются на протяжении всей истории наших народов. От души желаю в этот день Вам лично крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, новых блестящих успехов в Вашей высокоэффективной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания", - говорится в поздравлении.

Президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг также поздравил Президенат Ильхама Алиева.

"От имени Правительства и народа Вьетнама хочу передать Вашему превосходительству и всему народу Азербайджана наилучшие пожелания по случаю вашего национального праздника – Дня Республики. Господин Президент, испытываем чувство удовлетворения от повышения под руководством Вашего превосходительства роли и укрепления позиций Азербайджана в регионе и мире, достигнутых Вашим народом больших социально-экономических успехов.

Вьетнам, всегда одобряя плодотворные связи, налаженные и развитые лидерами и народами наших стран на протяжении многих лет, намерен укреплять их в интересах наших народов. Высоко оцениваю достигнутые в последнее время результаты вьетнамско-азербайджанского сотрудничества. Абсолютно уверен, что благодаря сильной политической воле и совместным усилиям лидеров наших стран дружеские отношения и сотрудничество между Ветнамом и Азербайджаном, внося значительный вклад в развитие наших стран, мир, стабильность и благополучие в регионе и мире, будут эффективно расширяться. Желаю Азербайджану постоянного процветания. Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту", - говорится в поздравлении.

Президент Румынии Клаус Вернер поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Хотел бы передать Вам искренние поздравления, всему народу Азербайджана – пожелания процветания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю уверенность в том, что построенное на прочном фундаменте стратегическое партнерство между Румынией и Азербайджаном будет расширяться и углубляться. Господин Президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении к Вам", - говорится в поздравлении.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени Международного фонда тюркской культуры и наследия сердечно поздравляю Вас по случаю 28 Мая – Дня Республики нашего Азербайджана. Сегодня мы радуемся и гордимся большим развитием Азербайджана, являющегося неотъемлемой частью тюркского мира, во всех сферах, созидательной работой, проводимой под Вашим руководством на благо народа во всех городах и регионах страны, в том числе в Джоджуг Марджанлы, являющемся символом возвращения земель в Нагорном Карабахе.

Убеждена, что сотрудничество между тюркоязычными странами благодаря Вашей всесторонней поддержке будет еще больше развиваться и укрепляться. Созданный по Вашей инициативе Международный фонд тюркской культуры и наследия как международная организация всегда будет продолжать усилия по сохранению и пропаганде в мире наших общих ценностей. Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья, успехов в деятельности во имя развития и прогресса Азербайджана, азербайджанскому народу – мира и благоденствия", - говорится в поздравлении.

Глава Республики Дагестан Российской Федерации Владимир Васильев поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Поздравляю азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Республики.

Сегодня Азербайджан уверенно движется по пути развития и созидания, активно реализует экономический и туристический потенциал, с успехом проводит международные мероприятия самого высокого уровня. Достигнув значительных результатов во многих сферах жизни, республика сохраняет свою богатую и самобытную культуру, приумножает многовековые традиции дружбы и добрососедства наших народов.

Благодарю Вас за большой личный вклад в укрепление сотрудничества между Дагестаном и Азербайджаном. Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Азербайджана – мира, добра и процветания", - говорится в поздравлении.

Президент Швейцарской Конфедерации Ули Маурер поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Очень рад от имени Федерального совета Швейцарии и швейцарского народа передать Вам и гражданам Вашей страны наилучшие пожелания по случаю вашего национального праздника – Дня Республики. Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам новых успехов в высшей государственной деятельности, Вашей стране и народу – более яркого будущего.

С удовлетворением вспоминаю нашу встречу в Давосе 23 января этого года. В ходе этой встречи у нас была возможность вновь рассмотреть прочные отношения дружбы между нашими странами. Швейцарская Конфедерация заявляет о приверженности сохранению тесных отношений с Азербайджанской Республикой и выражает надежду на то, что успешная деятельность в этом направлении будет продолжена в интересах обоих государств. Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении к Вам", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбек Мамаюсупов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени Секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) и лично от себя с большим удовольствием передаю Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Образование век назад в сложных международных условиях Азербайджанской Демократической Республики было знаменательно созданием на Востоке и в тюркском мире первой республики, опирающейся на демократические ценности. Создание республики продемонстрировало стремление азербайджанского народа к независимости и стало новым этапом и важным историческим событием в его жизни. В новых исторических условиях после восстановления государственной независимости под руководством архитектора современного Азербайджана Гейдара Алиева республика смогла укрепить свою независимость и суверенитет, предприняла решительные шаги для защиты государственности. Благодаря целенаправленной и последовательной политике, проводимой в настоящее время под руководством продолжателя великого лидера – Вашего превосходительства, Азербайджан занял свое место на международной арене и в стране успешно продолжается процесс строительства демократического, правового, светского государства, гражданского общества. Выражаю Вам глубокую признательность за Ваше постоянное внимание и заботу о нашей организации и убежден, что благодаря Вашей всесторонней поддержке и вкладу сотрудничество между тюркоязычными странами расширится и будет еще больше развиваться. Также прошу Ваше превосходительство принять наилучшие пожелания и поздравления по случаю наступающего священного праздника Рамазан и, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в высшей государственной деятельности, братскому народу Азербайджана – мира, стабильности, прогресса и благополучия", - говорится в поздравлении.

Король Марокко Мухаммед VI поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Передаю Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, желаю Вам здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана – прогресса и процветания под Вашим руководством. Пользуясь этой приятной возможностью, хочу еще раз отметить, что очень ценю прочные братские узы между нашими народами, а также тесное сотрудничество между нашими странами", - говорится в поздравлении.

Президент Сербии Александр Вучич поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, передаю искренние пожелания благополучия Вашей стране и народу. Высоко оцениваю опирающиеся на взаимное уважение и взаимопонимание сербско-азербайджанские отношения и рад вкладу, вносимому мною в развитие наших связей. Убежден, что Ваш ожидаемый визит в Сербию придаст импульс всестороннему усилению нашего сотрудничества на благо наших народов. Горжусь достигнутыми Азербайджаном успехами и с уверенностью заявляю, что благодаря Вашему сильному лидерству, решительной воле, самоотверженной работе Ваша страна достигнет всех своих целей. Выражаю признательность за последовательную поддержку Вашей страной территориальной целостности и суверенитета Сербии и ее позицию в вопросе Косово. Сербия также принципиально признает суверенитет и территориальную целостность всех государств-членов ООН, поддерживает усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Уважаемый господин Президент, надеюсь на Ваш визит в скором времени и прошу принять заверения в моем высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поздравила Президента Ильхама Алиева.

"От своего имени и от имени граждан Республики Хорватия передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, желаю Вашему государству и гражданам процветания. Республика Хорватия высоко ценит дружеские и партнерские связи с Азербайджанской Республикой. Убеждена, что наши тесные связи и сотрудничество во многих сферах внесут вклад в дальнейшее развитие и усиление дружбы и взаимопонимания между нашими народами. С удовлетворением вспоминаю Ваш официальный визит в Хорватию, который придал дополнительный стимул укреплению нашего двустороннего сотрудничества и партнерства. Как мы отметили в ходе переговоров и обсуждений между делегациями, Республика Хорватия и Азербайджанская Республика имеют хорошие возможности для развития и углубления сотрудничества во всех сферах, начиная от энергетики и экономики и кончая культурой, наукой, технологиями и образованием. Надеюсь на дальнейшее развитие в предстоящие годы сотрудничества между хорватскими и азербайджанскими компаниями. Господин Президент, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Президент Финляндии Саули Ниинистё также поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Передаю Вам и народу Азербайджана свои самые искренние поздравления по случаю вашего национального праздника – Дня Республики. Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам", - говорится в поздравлении.

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