Хикмет Гаджиев принял участие в мероприятиях в Риме, посвященных 100-летию дипорганов Азербайджана

28 мая 2019 21:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Италию заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил в научно-академических мероприятиях, посвященных 100-летию органов дипломатической службы Азербайджана, сообщает Trend.

Экс-министр иностранных дел Италии и президент Итальянского общества международных организаций (SIOI - Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale) Франко Фраттини выступил со вступительной речью на конференции "Внешняя политика Азербайджана: возможности и вызовы", организованной в SIOI. Он рассказал о вкладе, который вносит Азербайджан в сохранение мира и стабильности в регионе, а также об успехах страны, о ее растущей роли, как образца мультикультурализма.

SIOI является одним из мозговых центров Италии, специализирующийся в сфере международных отношений

Выступивший затем Хикмет Гаджиев рассказал об истории создания Азербайджанской Демократической Республики, о предпринятых в те годы важных шагах в стране, о пути и стратегии развития Азербайджана после восстановления государственной независимости,

Завотделом Администрации Президента Азербайджана также рассказал о вкладе, который вносит страна на региональном уровне в политический диалог, экономическое развитие, сотрудничество, энергетическую безопасность Европы. Хикмет Гаджиев в своем выступлении коснулся армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и довел до сведения участников конференции принципиальную позицию Азербайджана.

Заводтелом Администрации Президента Азербайджана также выступил на презентации книги руководителя отделом азербайджановедения университета Сапиенца в Риме, профессора Даинэля Поммиера "Международная история Азербайджана (1919-1920)", и рассказал о приоритетах внешней политики страны.

В мероприятии также выступили председатель Фонда Сапиенца Антонелло Биагини, профессора университета Джованни Мотта, Фабио Грасси и автор книги Даниэль Поммиер Винчелли.

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