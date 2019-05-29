Хасан Рухани поздравил Президента Ильхама Алиева (версия 2)

29 мая 2019 18:56 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики.

"Искренне поздравляю Ваше превосходительство и Ваш народ по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики. Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика, как два соседних государства, опираясь на древние исторические, культурные и религиозные ценности, после обретения Азербайджанской Республикой независимости демонстрируют связи высокого уровня и добрососедские отношения, углубляя и расширяя сотрудничество во всех сферах, намерены повышать благосостояние и благополучие двух народов, вносить вклад в укрепление мира и стабильности в регионе. Да ниспошлет Всемогущий Аллах Вашему превосходительству здоровья и успехов, а славному народу Азербайджанской Республики – счастья", - говорится в поздравлении.

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