Огтай Асадов: Финальный матч Евролиги УЕФА в Баку прошел на высоком уровне

БАКУ /Trend/ - Финальный матч Евролиги УЕФА в Баку между командами «Арсенал» и «Челси» прошел на высоком уровне.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал спикер Огтай Асадов, сообщает в четверг Trend.

Спикер парламента подчеркнул, что во время игры безопасность и правопорядок были обеспечены на самом высоком уровне.

Напомним, что вчера на Бакинском олимпийском стадионе состоялся финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Финальный поединок закончился со счетом 4:1 в пользу «Челси». Таким образом, «Челси» стал победителем сезона Лиги Европы УЕФА 2018-2019 года.

Бакинский олимпийский стадион, число зрительских мест в котором в связи с финальным матчем было доведено до 70 тысяч, обновил 20-летний рекорд в истории Лиги Европы УЕФА. По этому показателю Бакинский олимпийский стадион стал самой большой ареной среди стадионов, принимавших финальные матчи Лиги Европы УЕФА.

Решение о проведении финального матча Лиги Европы УЕФА на Бакинском олимпийском стадионе – очередной успех стремительно развивающегося в последние годы азербайджанского спорта.

Азербайджан известен в мире как спортивная страна. Проведение Азербайджаном в последние годы на высоком уровне нескольких престижных международных спортивных соревнований – I Европейских игр, IV Игр исламской солидарности, соревнований Формула-1, 42-й Всемирной шахматной олимпиады еще раз продемонстрировало всему миру, что Азербайджан - спортивное государство. Неслучайно сегодня самые влиятельные спортивные структуры без колебаний предоставляют Азербайджану право организации престижных международных соревнований.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.