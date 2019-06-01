Президент Ильхам Алиев поздравил итальянского коллегу

1 июня 2019 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Италии Серджо Маттарелле.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Итальянской Республики - Днем Республики.

Нынешний уровень азербайджано-итальянских отношений вызывает удовлетворение. Обладающие богатой историей связи между нашими странами благодаря широкому и плодотворному сотрудничеству в политической, экономической и гуманитарной сферах сегодня вступили на новый этап.

С самыми приятными впечатлениями вспоминаю Ваш прошлогодний визит в нашу страну, ставший первым визитом Президента Итальянской Республики в Азербайджан, проведённые нами переговоры и обсуждения. Верю, что двустороннее и многостороннее взаимодействие наших стран, являющихся дружественными и стратегическими партнерами, и впредь будет вносить вклад в благосостояние наших народов. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Италии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении соцуслуг детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе
Политика 13:05
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 02:20
Президент Ильхам Алиев: Есть широкие возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Польшей в транспортном секторе в рамках коридоров Восток-Запад и Север-Юг
Политика 31 мая 22:20
Анджей Дуда: Польша заинтересована в участии в транскаспийских транспортных коридорах
Политика 31 мая 20:54
Президент Польши: Мы хотим воспользоваться возможностями расположенного недалеко от Баку Алятского международного морского торгового порта
Политика 31 мая 20:48
Президент Польши: Азербайджан всегда может рассчитывать на нашу поддержку в урегулировании нагорно-карабахского конфликта
Политика 31 мая 20:43
Лента новостей
Распоряжение Президента Ильхама Алиева позволит существенно увеличить число центров соцобслуживания - минтруда
Общество 17:07
Азербайджанская поэтесса в США получила медаль Российского союза писателей (ФОТО)
Культура 16:49
Дочь Тогрула Нариманбекова провела в Париже мастер-класс в память об отце (ФОТО)
Культура 16:27
В Баку стартовал конкурс CASPİAN ÉTUDE – лучших выберет международное жюри (ФОТО)
Культура 16:23
В Баку награждены победители конкурса «Безопасное питание глазами детей» (ФОТО)
Общество 16:20
Гошгар Тахмазли: Для обеспечения пищевой безопасности в Азербайджане осуществляются меры сезонного характера
Общество 16:11
Всемирная организация по охране здоровья животных одобрила объявление Абшерона свободной от заболеваний зоной
Общество 16:07
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 27-31 мая
Энергетика 15:53
В Казахстане впервые построят завод на базе иностранных технологий
Бизнес 15:51