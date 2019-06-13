Сегодня начинается двухдневное заседание Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится внеочередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

В ходе двухдневного заседания депутаты обсудят 36 вопросов.

В первый день будут обсуждаться вопросы связанные с поправками в Конституционные законы «Об уполномоченной (омбудсмене) по правам человека» и «О нормативно-правовых актах».

Затем будут обсуждаться поправки в законы «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана», «Об административном контроле над деятельностью муниципалитетов», «О Счетной палате», «О Центральном банке Азербайджана», «О государственной пошлине», «О дорожном движении», «О национальном архивном фонде», «Об автомобильных дорогах», «О культуре» и другим законам, а также в Трудовой кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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