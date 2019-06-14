Огтай Асадов: Возвращение великого лидера Гейдара Алиева избавило азербайджанский народ от больших несчастий

14 июня 2019 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджане будет отмечаться День Национального спасения. 15 июня 1993 года началась спасительная миссия великого лидера Гейдара Алиева.

Об этом сказал спикер Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов, сообщает в пятницу Trend.

Асадов напомнил, что в те дни Азербайджан мог утратить независимость, которую обрел во второй раз: «В Азербайджане была угроза братской войны. В столь трудное время азербайджанский народ обратился к гениальному сыну Азербайджана, большому государственному деятелю и великой личности Гейдару Алиеву. Возвращение великого лидера избавило день спасазербайджанский народ от больших несчастий. Поэтому в Азербайджане каждый год 15 июня отмечается как День национального спасения».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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