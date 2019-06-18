Закир Гасанов: Азербайджанский спецназ примет участие в учениях с пакистанским

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан проведут совместные учения сил специального назначения.

Об этом на пресс-конференции сказал министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает во вторник Trend.

Министр сообщил, что сценарий учений готов, и в этом направлении продолжается работа.

Всего в этом году запланировано 13 совместных военных учений с участием Азербайджанской армии.

Напомним, что в прошлом году было проведено восемь таких учений.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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