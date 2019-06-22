В Баку состоялся очередной выпуск курсантов Военной академии и Высшей военной школы им. Г. Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась торжественная церемония, посвященная очередному выпуску учащихся Военной академии Вооруженных сил и Высшей военной школы им. Гейдара Алиева, сообщает в субботу Trend.

В церемонии приняли участие руководство министерства обороны, офицеры высокого ранга, представители Высшей военной школы и общественности, ветераны, члены семьи и близкие выпускников.

Участники минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Затем под аккомпанемент образцового военного оркестра минобороны, курсанты исполнили государственный гимн Азербайджана.

Выступая на мероприятии, замначальника Генштаба ВС – начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования, генерал-лейтенант Низам Османов поздравил молодых офицеров и их родителей со знаменательным днем, а также по случаю 101 годовщины создания Вооруженных сил Азербайджана.

Сказав, что благодаря комплексным реформам, проводимым в последние годы под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, Азербайджанская армия готова выполнить любой военный приказ, Османов пожелал выпускникам успехов в службе во имя будущего страны и дальнейшего укрепления оборонной мощи армии и государства.

Затем выпускникам, с отличием, окончившим Высшую военную школу, были вручены дипломы и ценные подарки.

Далее, состоялась церемония приема-передачи боевого знамени Высшей военной школы им. Гейдара Алиева. Боевой стяг был передан курсантам следующего выпуска Высшей военной школы.

В заключение, образцовый оркестр и выпускники исполнили марш школы. Под звуки военного марша курсанты парадным строем прошли перед трибунами.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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