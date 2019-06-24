ГЭЦ Азербайджана о собеседованиях по приему на госслужбу

24 июня 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В целом было проведено собеседование с 7996 кандидатами, подавшими документы для приема на государственную службу, а интервью с 6506 кандидатами не состоялось по причине их безответственности. Как сообщает Trend, об этом сказала председатель Cовета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, данные лица прошли регистрацию, но не явились на собеседование, хотя на организацию этих собеседований было затрачено много времени, труда и финансовых ресурсов.

Отметив, что тестовые экзамены по приему на государственную службу начали проводиться с ноября 2017 года, Аббасзаде сказала, что за этот период были организованы 19 экзаменов, в том числе 2 - в 2017 году, 12 - в 2018 году и 5 - за 5 месяцев текущего года. Успешно сдали экзамены 5644 кандидата, из них 191 человек - на должности административного руководителя, 5453 - на должности административного управляющего. Успешно сдавшие экзамен получают от ГЭЦ соответствующий сертификат. Срок действия сертификата составляет 5 лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Вячеслав Черкашин)

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