В Баку состоялась церемония награждения по госслужбам ООН

24 июня 2019 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках Форума госслужб, проводимого в Баку при совместной организации ООН и Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, состоялась церемония награждения по государственным службам ООН, сообщает в понедельник Trend.

В церемонии вручения наград приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминь, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев и региональный директор структуры «ООН-женщины» по странам Европы и Центральной Азии Алия Эль-Ясир.

Нынешними победителями наград по пяти разным категориям стали Кения, Бразилия, Австралия, Индонезия, Аргентина, Португалия, Таиланд, Коста Рика, Республика Корея, Чили и Австрия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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