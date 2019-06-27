В Праге состоялись политические консультации МИД Азербайджана и Чехии

27 июня 2019 20:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Праге состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Чехии.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а делегацию Чехии - заместители министра иностранных дел – Алеш Хмеларж, ответственный за европейское направление и Мартин Повейшил - ответственный по вопросам многосторонней дипломатии.

В ходе встречи, в числе прочих, обсуждались вопросы двухсторонних отношений в области политики, экономики, военно-технического сотрудничества двух стран в рамках ОНН и других международных, региональных организациях, а также отношения между Азербайджаном и Европейским союзом и социально-экономическое развитие страны.

Выразив удовлетворение политико-экономическими отношениями между двумя странами, Халафов отметил, что государства являются стратегическими партнерами, а длительные взаимные визиты и встречи являются наглядным тому подтверждением.

Замминистра проинформировал противоположную сторону об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и подчеркнул важность активизации усилий Минской группы ОБСЕ и международного сообщества по мирному урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, а также суверенитета и территориальной целостности, в рамках международно признанных границ Азербайджана.

Халафов поблагодарил Чехию за решение No. 219 палаты депутатов комитета по иностранным делам Чехии 2013 года об осуждении Армении за массовые убийства жителей Ходжалы.

В ходе встречи стороны, выразив удовлетворение работой азербайджано-чешской смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, договорились о проведения следующего заседания комиссии в конце этого года в Праге и обязались предварительно провести подготовительную работу.

В то же время было отмечено, что в конце 2019 года ожидается визит Президента Ильхама Алиева в Чехию, подчеркнута активизации двусторонних усилий для его успешного осуществления.

Чешская сторона, говоря о важности сотрудничества с Азербайджаном, подчеркнула, что взаимные визиты дали толчок развитию отношений и создали благоприятные условия для совершенствования договорно-правовой базы.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам двустороннего и международного характера, представляющим взаимный интерес. Встречи прошли в условиях взаимопонимания. В заключение, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов пригласил в Азербайджан заместителей министра иностранных дел Чехии Алеша Хмеларжа и Мартина Повейшила.

(Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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