Нагиф Хамзаев: В ПАСЕ высоко оценены реформы, проводимые в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Летняя сессия 2019 года Парламентской ассамблеи союза Европы (ПАСЕ) оказалась успешной для Азербайджана. В рамках сессии были полностью подтверждены полномочия азербайджанской делегации, депутаты активно участвовали в обсуждениях, выразили свои точки зрения по интересующим нас вопросам. Об этом заявил Trend член азербайджанской делегации в ПАСЕ, депутат Милли Меджлиса (парламента) Нагиф Хамзаев.

По словам депутата, в рамках сессии состоялось мероприятие «Гуманитарный вопрос двух азербайджанских гражданских лиц - Дилгама Аскерова и Шахбаза Гулиева», взятых в плен армянской стороной.

«Члены азербайджанской делегации проинформировали парламент о плачевных условиях, в которых содержатся азербайджанцы, об угрозе их жизни, тяжелом состоянии здоровья. С целью освобождения пленных было адресовано заявление генсеку Совета Европы, ПАСЕ и Комиссару по человеческим правам ведомства. Заявление было подписано европейскими парламентариями и доставлено по соответствующим адресам, а также, учитывая серьезные проблемы со здоровьем заложников, члены делегации призвали к принятию экстренных мер», - сказал Хамзаев.

Депутат отметил, что делегатам Азербайджана была предоставлена возможность рассказать о проводимых в стране реформах: «Участники сессии были проинформированы о реформах в правовой, судебной и пенитенциарной сферах, молодежной политике, правах детей и женщин, подписанных указах и распоряжениях главы государства для повышения благосостояния граждан. Было отмечено, что под руководством Президента Ильхама Алиева усовершенствуется судебная система и инфраструктура. Сделанные в этом направлении шаги способствуют повышению эффективности правосудия и обеспечению человеческих прав. Участники сессии высоко оценили проводимые в Азербайджане реформы».

Депутат добавил, что рассмотрение на сессии вопроса о беженцах и вынужденных переселенцах весьма важно для Азербайджана: «Участники сессии были проинформированы об осуществленных проектах и мероприятиях, направленных на улучшение социального положения вынужденных переселенцев, а также о новых поселениях, построенных для их размещения. Наши делегаты активно участвовали в совместных обсуждениях на тему «Насилие против детей мигрантов и пресечение их эксплуатации», «Усиление процесса принятия решений ПАСЕ по полномочиям и голосованию» и другие. Во время своих выступлений азербайджанские депутаты подчеркнули проблемы азербайджанских женщин беженцев и вынужденных переселенцев, образовавшихся в результате захватнической политики Армении. В ходе оккупации 20 процентов территорий Азербайджана, тысячи азербайджанских женщин были убиты, ранены, подверглись бесчеловечным пыткам, в том числе армянской стороной, были привлечены к принужденному труду и другим насильственным действиям».

Хамзаев сообщил, что в ходе сессии была затронута деятельность страны-агрессора Армении, противоречащей уставу и правилам ПАСЕ. Было отмечено, что за минувшие годы Армения хотела, открыто препятствовать составлению некоторых докладов, не исполняла принятые резолюции.

В ходе сессии, член комитета по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам ПАСЕ польский депутат Киллион Муньяма поинтересовался положением беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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