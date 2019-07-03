Нагиф Хамзаев: Гранты! Вот чего хотел Али Керимли

БАКУ/Trend/ - Жалкие потуги Али Керимли и его команды разыграть примитивное представление, под вывеской «благотворительного марафона» выступить с призывами в социальных сетях, с целью сбора средств на оплату штрафов, наложенных на группу лиц за грубое нарушение общественного порядка и другие незаконных действия, стали объектом общественного порицания.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА) Нагиф Хамзаев, сообщает в среду Trend .

По его словам, общество прекрасно знает антинациональную сущность «политика» Али Керимли и нисколько ему не доверяет:

"Всем известно, что Али Керимли, в первую очередь, думает о личных интересах. Председатель Партии народного фронта, исчерпавшего ресурс политической дееспособности, в конце концов, прибег к акции под лозунгом «кампания помощи», но и тут не преуспел. На самом деле основной целью Али Керимли было запятнать репутацию правоохранительных органов, судебной системы страны, а самое главное, получить гранты от иностранных вдохновителей. В противном случае, он мог бы законным путем обратиться в соответствующие органы, чьими решениями не доволен», - сказал он.

Хамзаев напомнил, что вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, поделившись на своей официальной странице в соцсети постом «Проведем благотворительную акцию с целью поддержки Фонда вооруженных сил», указал Али Керимли и его «команде» верный путь:

"Али Ахмедов выступил с прекрасной инициативой. Он заявил, что в стране, в которой военное положение, миллион вынужденных переселенцев, достаточно причин для проведения благотворительных акций. ПЕА несколько раз проводила такие акции. В Азербайджане есть Фонд поддержки ВС. Самым почетным, важным и благородным поступком было бы проведение благотворительной акции с целью поддержки этого фонда. Заявив, «Давайте поддержим армию», вице-премьер пригласил членов ПЕА присоединиться к этой акции и перевел 50 процентов своей заработной платы в Фонд поддержки ВС».

Депутат отметил, что инициатива Али Ахмедова является достойным ответом на выходку Али Керимли и его «команде», которые пытаются нарушить стабильность в стране, умышленно стараясь посеять в обществе беспочвенное недовольство.

"Члены партии Ени Азербайджан, которая, являясь партией народа, непосредственно участвуя в процессах демократического развития, становления правового государства и гражданского общества, с удовольствием присоединились к этой инициативе», - сказал Хамзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов )

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