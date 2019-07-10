Президент Ильхам Алиев: Сокращение зависимости от нефтегазового сектора является сегодня нашей основной задачей(ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сокращение зависимости от нефтегазового сектора является сегодня нашей основной задачей.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал на встрече с представителями компаний-членов Организации предпринимателей Франции (MEDEF), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Поприветствовав гостей, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

“Рад видеть такую большую делегацию из MEDEF. Это хороший пример нашего сотрудничества. Как вам известно, в Париже и Баку я неоднократно встречался с членами MEDEF. Вспоминаю визит большой делегации три года назад, а сейчас, нашу страну посещают 40 представителей различных компаний. Это действительно очень хороший пример нашего партнерства. Это демонстрирует, что к деятельности в Азербайджане есть большой интерес. Многие представляемые вами компании уже участвуют в различных проектах в нашей стране.

Экономическое развитие Азербайджана идет стремительными темпами. В настоящее время мы, главным образом, работаем над диверсификацией нашей экономики, так как это - основной приоритет. Сокращение зависимости от нефтегазового сектора является сегодня нашей основной задачей. Мы стараемся делать все возможное для диверсификации нашей экономики. Это нелегко, но считаю, что мы добились хорошего прогресса”.

Рассматривая экономические показатели этого года, Президент Ильхам Алиев отметил, что неэнергетический сектор вырос более чем на 3 процента, а в сельском хозяйстве в этом году отмечен рекордный рост - примерно на 13 процентов. В неэнергетической же промышленности рост составляет около 15 процентов.

«Это свидетельствует о том, что диверсификация дает хорошие результаты», - сказал глава государства, выразив уверенность в том, что при активном участии местных и зарубежных компаний Азербайджан достигнет своих целей.

Отметив, что делегация проведет в Азербайджане множество встреч, Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит будет очень плодотворным.

Выступивший затем президент Делового совета MEDEF Жоффруа Ру де Безье сказал:

“Ваше превосходительство, признателен. Благодарю за то, что Вы нас здесь приняли. Находиться здесь - большое удовольствие и честь для нас. Лично я впервые посещаю Азербайджан, Баку. С удовлетворением хотел бы отметить, что это мой первый визит за пределы Европейского Союза. В качестве первой страны я выбрал Азербайджан. А это является показателем интереса французского бизнес-сообщества к стране. Как Вам известно, MEDEF - это организация, объединяющая 170 тысяч компаний. Сегодня я вхожу в состав большой делегации”.

Жоффруа Ру де Безье отметил, что в делегацию входят компании, которые охватывают 12 секторов, представляющие, в частности, сферу банковского дела, строительства, энергетики, охраны окружающей среды, организации мероприятий, новых технологий.

«Для нас очень важно поддерживать эти компании и убедить их в том, что Азербайджан имеет большой потенциал», - сказал президент Делового совета MEDEF, подчеркнув, что в составе делегации большинство составляют компании, представляющие ненефтяной сектор.

Посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез поблагодарила Президента Ильхама Алиева за встречу с французскими компаниями на высоком уровне. Она отметила, что французские компании охотно работают в Азербайджане. Подчеркнув, что содержащиеся в выступлениях Президента Ильхама Алиева высказывания, связанные с диверсификацией экономики, особенно привлекают внимание, Аурелия Бушез подчеркнула, что в Азербайджане уже заметны результаты, связанные с диверсификацией экономики, что отражается и в разнообразии деятельности представленных здесь компаний. Посол выразила уверенность в том, что французские компании внесут эффективный вклад в развитие азербайджанской экономики.

Руководитель международной французско-азербайджанской группы MEDEF, заместитель генерального директора группы SUEZ Мари-Анж Дюбон, выразив признательность за прием, поблагодарила главу государства за поддержку, деятельности компании SUEZ в Азербайджане. Говоря о сотрудничестве с рядом местных компаний и агентств в совершенствовании инфраструктуры, Мари-Анж Дюбон отметила, что работа, проводимая в нашей стране в этой области, является важной как в плане экономического развития, так и для жизни граждан, выразила надежду на то, что SUEZ и впредь будет вносить вклад в эту работу. Мари-Анж Дюбон сказала, что они готовы оказать поддержку проектам, реализуемым в нашей стране в области охраны окружающей среды, внести вклад в развитие инфраструктуры в этой сфере.

На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах сотрудничества в области транспорта, сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии, высоких технологий и других сферах.

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