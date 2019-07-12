Утверждено соглашение по чрезвычайным ситуациям между Азербайджаном и Черногорией

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента) обсуждалось новое соглашение между Азербайджаном и Черногорией, сообщает в пятницу Trend.

Депутаты обсудили законопроект по утверждению Соглашения «О сотрудничестве в сфере чрезвычайных ситуаций между правительством Азербайджана и правительством Черногории».

Было отмечено, что новое соглашение внесет важный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

После обсуждений соглашение было вынесено на голосование и принято.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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