Президент Ильхам Алиев поздравил президента Монтенегро

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в пятницу поздравительное письмо президенту Монтенегро Мило Джукановичу.
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в пятницу поздравительное письмо президенту Монтенегро Мило Джукановичу.
Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Монтенегро.
Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро, последовательно развиваясь, и впредь будут вносить вклад в благополучие наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.
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