Президент Ильхам Алиев поздравил президента Монтенегро

12 июля 2019 19:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в пятницу поздравительное письмо президенту Монтенегро Мило Джукановичу.

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в пятницу поздравительное письмо президенту Монтенегро Мило Джукановичу.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Монтенегро.

Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро, последовательно развиваясь, и впредь будут вносить вклад в благополучие наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.

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