Президент Ильхам Алиев: Мы будем прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее расширение связей между Азербайджаном и ЕС

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Совета Европейского Союза. Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее расширение связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, всестороннее развитие и углубление нашего сотрудничества. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности», - говорится в поздравительном письме главы государства.

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