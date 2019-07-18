Президент Ильхам Алиев: Мы будем прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее расширение связей между Азербайджаном и ЕС

18 июля 2019 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Совета Европейского Союза. Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее расширение связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, всестороннее развитие и углубление нашего сотрудничества. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности», - говорится в поздравительном письме главы государства.

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