Посол: США решительно поддерживают независимость и суверенитет Азербайджана

24 июля 2019 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - США решительно поддерживают независимость и суверенитет Азербайджана.

Как передает в среду Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на встрече с вице-премьером Али Ахмедовым в Кабинете министров.

Посол сообщил, что роль Азербайджана в регионе и мировом масштабе, в сфере безопасности, а также вклад в миротворческую операцию в Афганистане высоко оценивается.

Он отметил, что правительство США высоко ценит международные усилия и надежное партнерство в этой области.

В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и США в разных сферах, на основе принципов стратегического сотрудничества.

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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