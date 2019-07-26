Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана встретился с послом США

26 июля 2019 19:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде встретился с послом США Эрлом Литценбергером.

В ходе встречи, которая состоялась в министерстве, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в сферах телекоммуникаций, информационных технологий, инноваций и высоких технологий.

В то же время, состоялась беседа о проделанной в нашей стране работе по лицензионному программному обеспечению, проекты запланированные в этой сфере, в том числе об организации просветительских мероприятий на тему охраны интеллектуальной собственности и кибербезопасности, совместно с такими влиятельными компаниями США, как Microsoft и Oracle.

В ходе встречи также был обсужден вопрос организации на 25-ой Юбилейной международной выставке телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий BakuTel-2019 национального павильона США, где будет демонстрироваться продукция и разработки технологических компаний этой страны.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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