Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового паркового комплекса «Мирвари» в Пираллахинском районе (ФОТО) (версия 2)

7 августа 2019 19:18 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:29)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в открытии нового паркового комплекса "Мирвари" в Пираллахинском районе.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В комплексе площадью пять гектаров для детей построены площадки для мини-футбола и две игровые площадки, установлены различные аттракционы, качели, спортивные сооружения, беседки и фонтаны. В этом уголке отдыха, оборудованном современной осветительной системой, построена также сцена для проведения различных мероприятий.

Глава государства и первая леди посетили выставку картин и образцов декоративно-прикладного искусства, созданных инвалидами Карабахской войны в рамках программы «Поддержка семейного бизнеса ASAN » "Службы ASAN".

В уголке отдыха действует также Центр дневного ухода для престарелых. Он создан на основании распоряжения «О дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе», подписанного Президентом Ильхамом Алиевым в июне 2019 года. Здесь ежедневно на сменной основе будут оказываться бесплатные услуги 50 престарелым людям, нуждающимся в социальной помощи.

В последние годы в соответствии с поручениями и указаниями Президента Ильхама Алиева еще более расширилась работа по благоустройству и созиданию в Баку. Как составная часть этих мер широкий размах получило создание новых парков и реконструкция на современном уровне существующих зон отдыха. Эта работа играет большую роль с точки зрения организации отдыха жителей столицы и туристов, приезжающих в нашу страну. Все это также превратило Баку в один из самых красивых городов мира. Это неоднократно подчеркивают как жители столицы, так и гости нашего города. Осуществление таких современных проектов, служащих населению, является реальным результатом социально-экономической политики, проводимой под руководством главы государства.

Далее глава государства и первая леди встретились в Парковом комплексе «Мирвари» с представителями общественности.

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