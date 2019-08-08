Визит болгарских депутатов в Нагорный Карабах противоречит международному праву - депутат

БАКУ/Trend/ - Визит болгарских депутатов Валерия Симеонова и Иордана Апостолова на оккупированную территорию Азербайджана Нагорный Карабах и их встреча там с представителями так называемого "режима" является прямым нарушением международного права. Потому что, "режим" в Нагорном Карабахе не признается ни одним государством в мире, даже сама Армения-оккупант не смогла его признать.

Об этом сказал в четверг Тrend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии "Ени Азербайджан" Эльман Насиров.

Он отметил, что поступок депутатов такой страны как Болгария, являющейся членом НАТО, Евросоюза должен оцениваться как попытка легитимации самопровозглашенного «режима».

"Такие поступки полностью противоречат обязательствам, взятыми на себя странами-членами НАТО, Евросоюза. Считаю, что рассмотрение таких визитов как их личное дело, индивидуальные визиты неприемлемо. Порой, мы становимся очевидцами таких фактов, когда после аналогичных визитов высокопоставленных представителей некоторых стран в Нагорный Карабах их руководители заявляют, что, якобы, это не совпадает с официальной позицией страны, визиты носят частный характер и так далее. Такой подход в корне является ущербным», - подчеркнул депутат.

Он отметил, что переговоры депутатов Болгарии во время визита в Нагорный Карабах с мнимым «спикером» так называемого «парламента» самопровозглашенного «режима» еще раз указывает на попытку легитимации сепаратистского «режима».

«В подобных случаях МИД Азербайджана объявляет таких лиц «персонами нон-грата» и вносит в свои списки «нежелательных лиц». Учтите, что отношения между Болгарией и Азербайджаном достаточно развиты, Болгария к тому же является одним из основных партнеров проекта Южный газовый коридор, и во время визита премьера страны в Азербайджан тот просил у главы государства Ильхама Алиева один миллиард кубометров газа. То есть, все это говорит о том, что отношения Болгария-Азербайджан находятся на достаточно развитом уровне. Но такие поступки, естественно, бросают тень на наши отношения. Поэтому считаю, что поступкам этих депутатов, противоречащим национальным и государственным интересам Болгарии, будет дана должная правовая оценка», - отметил Эльман Насиров.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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