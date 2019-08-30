МИД: Сообщения о доставке израильских беспилотников в Азербайджан для нападения на Ирак и Иран носят характер дезинформации

30 августа 2019 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - C сожалением вынуждены отметить, что в некоторых зарубежных медиа-ресурсах продолжает тиражироваться совершенно необоснованная информация о доставке в Азербайджан израильских беспилотников с целью нападения на Ирак и Иран.

Об этом в пятницу сказала Trend глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

«МИД Азербайджана категорически опровергает эту информацию, не имеющую никаких оснований и носящую дезинформационный характер», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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