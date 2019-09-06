Швейцария заинтересована в расширении отношений с Азербайджаном - посол

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане работают 60 компаний со швейцарским капиталом. Об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев на встрече с послом Швейцарии в Баку Муриэль Пеневейре, сообщает Trend со ссылкой на минэкономики.

По словам министра, между странами подписано около 25 документов, среди которых соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и устранении двойного налогообложения.

Мустафаев отметил, что Азербайджан является основным торговым партнером Швейцарии на Южном Кавказе. Объем товарооборота между странами в январе-июле текущего года составил 1,3 миллиарда долларов.

В ходе встречи министр рассказал о реформах в частном секторе, транспортно-транзитных возможностях, потенциале экономического сотрудничества в различных сферах экономики.

В свою очередь посол отметила, что Швейцария заинтересована в расширении отношений с Азербайджаном, а она приложит все усилия для развития экономических связей.

Далее стороны обменялись мнениями о создании совместных предприятий с участием швейцарских компаний в промышленных парках Азербайджана, а также развитии сотрудничества в сфере энергетики, промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, туризма и других областях.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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