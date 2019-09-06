Швейцария заинтересована в расширении отношений с Азербайджаном - посол

6 сентября 2019 15:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане работают 60 компаний со швейцарским капиталом. Об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев на встрече с послом Швейцарии в Баку Муриэль Пеневейре, сообщает Trend со ссылкой на минэкономики.

По словам министра, между странами подписано около 25 документов, среди которых соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и устранении двойного налогообложения.

Мустафаев отметил, что Азербайджан является основным торговым партнером Швейцарии на Южном Кавказе. Объем товарооборота между странами в январе-июле текущего года составил 1,3 миллиарда долларов.

В ходе встречи министр рассказал о реформах в частном секторе, транспортно-транзитных возможностях, потенциале экономического сотрудничества в различных сферах экономики.

В свою очередь посол отметила, что Швейцария заинтересована в расширении отношений с Азербайджаном, а она приложит все усилия для развития экономических связей.

Далее стороны обменялись мнениями о создании совместных предприятий с участием швейцарских компаний в промышленных парках Азербайджана, а также развитии сотрудничества в сфере энергетики, промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, туризма и других областях.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Таджикистана принял директора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству
Таджикистан 15:33
Азербайджанская строительная компания сменила направление своей деятельности
Бизнес 15:15
Компания «Nabucco Memarlig ve Inshaat» завершает строительство крупного объекта в Баку
Бизнес 14:21
Болгарские бизнесмены заинтересованы в открытии в Азербайджане совместных предприятий
Бизнес 13:56
Zenith Energy привлекает новую установку для бурения на суше в Азербайджане
Энергетика 13:15
Специальная команда BP работает над проектом по альтернативной энергетике в Азербайджане
Энергетика 12:49
Лента новостей
Выбран победитель конкурса по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву (ФОТО)
Общество 15:44
Образовательная компания Kaspi отчиталась за прошлый учебный год
Общество 15:42
Р. Махмудхзаде: «Первые азербайджанские программисты стали ведущими специалистами в крупных компаниях по всему миру» (ФОТО)
Финансы 15:39
Президент Таджикистана принял директора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству
Таджикистан 15:33
В агропродовольственном секторе Грузии уменьшилось отрицательное сальдо внешней торговли
Финансы 15:29
Премьер Кыргызстана поручил усилить меры по совершенствованию системы госзакупок
Бизнес 15:24
Нацкомпания «Казмортрансфлот» пересмотрит свои инвестиционные проекты
Бизнес 15:19
Карабахский цветок Хары бюльбюль на Неделе моды в Нью-Йорке (ФОТО)
Стиль 15:17
Азербайджанская строительная компания сменила направление своей деятельности
Бизнес 15:15