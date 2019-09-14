Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях Saber Junction - 19 в Германии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие азербайджанской армии участвуют в многонациональных бригадных тактических учениях “Saber Junction - 19”, которые проходят в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.



На военных учениях уточняются задачи по действиям, которые предстоит выполнить и проводится инструктаж личного состава учений.

В учениях задействовано до 2000 военнослужащих армий стран-членов и партнеров НАТО, включая военнослужащих Азербайджанской Армии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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