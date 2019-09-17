В ходе учений азербайджанская армия отрабатывает задачи по действиям войск на картах (ВИДЕО)

17 сентября 2019 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану, на очередном этапе широкомасштабных оперативно-тактических учений задачи по действиям войск отрабатываются на картах, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана. Разведданные, полученные в сложной радиоэлектронной обстановке, наносятся на карты. Доклады, подготовленные по сложившейся обстановке, с помощью автоматизированных систем управления доводятся до командно-начальствующего состава.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, сегодня под руководством министра обороны начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений.

В рамках учений предусматривается отработка вопросов организации и проведения контрнаступательной операции в горах путем нанесения превентивных ударов для разгрома группировки противника и овладения выгодными рубежами на освобожденных территориях.
В учениях задействовано до 10 тысяч личного состава военнослужащих, более 100 единиц танков и бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.
В ходе учений, которые проходят в сложных условиях горно-лесистой, скалистой местности и радиоэлектронной обстановки, будут выполняться задачи по организации слаживания действий передовых, обходных отрядов во взаимодействии с основными ударными группировками, а также артиллерией, авиацией и другими элементами боевого порядка.
Основное внимание будет уделено совершенствованию навыков управления войсками, а также вопросам боевого, морально-психологического и материально-технического обеспечения.
Все действия будут проходить на различных полигонах, учебных центрах с этапами боевой стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Учения продолжатся до 20 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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